الحلقة 8.. الغيرة تسيطر على جميلة عوض في «حرب أهلية»

شهدت الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضاني “حرب أهلية” تصاعد مشاعر غيرة تمارا من نور على "مريم" حيث عكست جميلة عوض بسلاسة عدة أطوار مختلفة بداية من شعورها بالضياع ووصولاً إلى محاولتها للدفاع عن المكانة التي تعتقد أنها تخصها وحدها.



ففي بداية الحلقة أدركت "تمارا" أنها سقطت فريسة في يد "نادين" حتى بعد أن اكتشفت خيانتها لوالدها، إذ هددتها نادين بأن تكشف أسرارها أمام الجميع، بل وتزج بها في السجن، وهو ما دفع "تمارا" إلى الهرب من المنزل، بينما يعتلي وجهها شعور بالخيانة والضياع، وهو ما قرأه المشاهدون بوضوح من خلال أداء جميلة عوض.

بدأ الفصل الثاني من الصراع الذي تعيشه شخصية تمارا، فهي لا تحتمل العلاقة القوية بين والدتها ونور، فحاولت إهانتها أمام خطيبها زياد، وربما تغار "تمارا" من حالة الحب التي تعيشها نور مع زياد، لذا تشهد الحلقات المقبلة عودة "تمارا" إلى أساليبها في تدمير حياة الآخرين، كما فعلت في السابق مع صديقتيها أم ستظهر أنها تعلمت الدرس وستوجه تركيزها نحو "نادين" وتحاول الانتقام منها على خيانتها؟



ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض"حرب أهلية" عبر قنوات cbc حيث يعر المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل حيث يتبقى لهم اسبوعين للانتهاء منه ويقوم المخرج سامح عبد العزيز بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير الحلقات النهائية من المسلسل.

و"حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل الخياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.