الحلقة 8: ياسمين رئيس ترقص بلدي مع عمرو سعد في ملوك الجدعنة

خرجت الفنانة ياسمين رئيس (فاتن حرفوش) على جمهورها في الحلقة الثامنة من مسلسل ملوك الجدعنة وهى ترقص بلدي بعدما أنقذها سريّة (عمرو سعد) من الزواج بعنتر (وليد فواز) ودخل بيتهما، وقرأ الفاتحة مع صديقه سفينة (مصطفى شعبان) ووالدها حرفوش (محمد التاجي) وسط فرحة الجميع.

نشرت ياسمين ستوري عبر صفحتها الرسمية على انستجرام وطلبت من الجمهور مشاركتها فرحتها على هاشتاج #فرحة_فاتن_وسرية.

وعقب عرض الحلقة على منصة شاهد vip، احتلت ياسمين رئيس ومسلسلها الرمضاني تريند تويتر وجوجل، لتأتي ردود الفعل على مواقع السوشيال ميديا المختلفة ليكتب البعض "أجمل واحدة تلبس عباية بلدي، هو ازاي محدش بيتكلم على جمال ياسمين رئيس" "ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة واخده قلبي من أول حلقة"، كما حازت النجمة على بعض الإشادات حول استخدامها للميكب الخفيف والكحل، وأيضًا شكلها المميز بالعباءة البلدي.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في الواحدة ظهرًا و7 مساءً و12:30 بعد منتصف الليل.

يشارك ياسمين رئيس بطولة المسلسل مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ونافست ياسمين مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد الذي تجاوزت إيراداته ال33 مليون جنيه، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، كما تعاونت مع أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، إضافة إلى تقديمها العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.