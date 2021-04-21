الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السيناريست إسلام حافظ: «المتحدة» نافست باحترافية في الماراثون الرمضاني

اسلام حافظ
اسلام حافظ

تشارك الشركة المتحدة هذا العام في الماراثون الرمضاني بـ17 عملاً دراميًا متنوعًا، يوجد بينها 4 أعمال تنتمي إلى فئة الـ15 حلقة كـ"بين السما والأرض" و"أحسن أب" إضافة إلى أن هناك أعمال تحتوي على بطولة ثنائية للنجوم كـ "نسل الأغراب" و"الاختيار 2"، بجانب أعمال البطولة الجماعية وذلك في موسم واحد أعاد للدراما الرمضانية بريقها.

أعمال متنوعة ومختلفة لـ"المتحدة"

يقول السيناريست والممثل الشاب إسلام حافظ إن دراما هذا العام والذي تقدمه الشركة المتحدة مختلف، ليس فقط، لأن هناك أكثر من عمل، لكن لتنوع الأعمال والموضوعات والمحتوي كما أن هناك عدد كبير من الأعمال إنتاجها ضخم كـ الاختيار2 وهجمة مرتدة، كما أن فكرة المسلسلات الـ15 حلقة ليست جديدة فهناك أعمال قدمت من قبل ونجحت بشكل كبير كـ ذئاب الجبل. 

ردود الأفعال على أعمال الـ15 حلقة 

أضاف إسلام أن ردود الأفعال على أعمال الـ15 حلقة قوية، لكن ليس معنى هذا أنها أفضل من الـ30 حلقة، لأن الحدوتة أو القصة هى الفيصل والبطل في هذا الأمر، وعودة أعمال الـ15 خطوة جديدة نتخذها لنعود كالسابق، كما أن هناك أعمال كثيرة تستهدف التوعية والحس الوطني وهذا شئ عظيم جداً؛ لأن الفن له دور كبير في هذا الشأن. 

إسلام حافظ "بين السما والأرض"

ويخوض إسلام حافظ سباق رمضان بمسلسل "بين السما والأرض" حيث استوحي قصة العمل من فيلم يحمل نفس الاسم للكاتب واللأديب الراحل نجيب محفوظ ويحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية خاصة أن الـ7 حلقات الأولى تدور في نحو 3 ساعات وتم تقديمها دون مط أو تطويل، حيث يشارك في بطولة العمل هاني سلامة ودرة وأحمد بدير ومحمود الليثي وسوسن بدر ونجلاء بدر وإخراج ماندو العدل. 

السيناريست إسلام حافظ الشركة المتحدة سينرجى رمضان 2021 بين السما والأرض

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