4 أعمال درامية تشهد ضرب محمد رمضان لأبناء الفنانين

قدم الفنان محمد رمضان عددًا من الأعمال الفنية المختلفة التي ظهر فيها عدد من أبناء الفنانين كالفنان أحمد عبدالله محمود في مسلسل الأسطورة ومراد فكري في مسلسل ابن حلال ومسلسل موسي الذي ظهر فيه الفنان محمد أحمد ماهر والفنان رامي وحيد وآخرون.

وشهدت تلك الأعمال قيام محمد رمضان بضرب أبناء الفنانين ضمن أحداث العمل، ففي مسلسل ابن حلال قام بضرب "صرصار" الشخصية التي قدمها الفنان مراد فكري وهو نجل الفنان فكري صادق؛ بينما في مسلسل الأسطورة قام رمضان "ناصر الدسوقي" بضرب أحمد عبدالله محمود نجل الفنان عبدالله محمود وهو المشهد الذي أثار جدلاً كبيرًا وقتها.

وفي المسلسل نفسه، ظهر الفنان محمد عبدالحافظ نجل المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ حيث ضربه رفاعي وناصر الدسوقي وقتما قدم شخصية "عصام النمر"؛ كما قام محمد رمضان في مسلسل البرنس العام الماضي بضرب الفنان محمد أحمد ماهر نجل الفنان أحمد ماهر داخل السجن، بينما ضربه أيضًا في مسلسل موسي الذي يعرض حاليًا وقدم فيها محمد أحمد ماهر شخصية "حميد" نجل شيخ البلد .

وفي مسلسل موسي، ومع تصاعد الأحداث شهدت الحلقة الثامنة من العمل ظهور الفنان رامي وحيد نجل الفنان سمير وحيد؛ الذي يقدم شخصية نجل باشا الإنجليز في عصر الأربعينيات حيث ظهر موسي وهو يأخذ منه الكرباج وهو ما كشف عن تفاصيل أحداث مثيرة بينهما ستشتد في الحلقات المقبلة.

ويعرض للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني مسلسل موسي بطولة هبة مجدي وسمية الخشاب، وعبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومفيد عاشور وماجدة منير وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.