الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأفريقية ناعية رئيس تشاد: «رجل دولة عظيم وقائد عسكري مرموق»

ادريس ديبي
ادريس ديبي

نعى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقى محمد، اليوم الثلاثاء، الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، الذي قتل اليوم على يد المتمردين.

وقال رئيس رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، أن ديبي كان رجل دولة عظيم وقائد عسكري مرموق، وفقا لقناة العربية.

من جانبها اكدت وزارة الخارجية السودانية، لخرطوممتابعتها  أوضاع الجالية السودانية في تشاد، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامتهم.

ودعت الخرطوم، الأطراف التشادية إلى وقف الاقتتال بما يضمن أمن واستقرار البلاد.

وقتل رئيس تشاد، إدريس ديبي، متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع المتمردين بشمال البلد مطلع الأسبوع، بحسب ما قاله الجيش عبر التلفزيون الرسمي.

وقال الجنرال عظيم برماندوا أغونا، المتحدث باسم الجيش، في البيان، إن ديبي "لفظ أنفاسه الأخيرة دفاعا عن دولة ذات سيادة في ساحة المعركة".

وبالأمس، أظهرت النتائج المؤقتة للانتخابات، التي جرت يوم 11 أبريل، أن ديبي في طريقه للفوز بفترة رئاسة سادسة، بحصوله على 80 في المئة من الأصوات.

وأفادت تقارير بفرض الجيش التشادي حظرا للتجول ليلا بين الساعة 18:00 والساعة 05:00. وأغلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر.

وكان ديبي، الذي بلغ السلطة في انتفاضة مسلحة عام 1990، من أطول الحكام بقاء في السلطة في أفريقيا. ذهب إلى الخطوط الأمامية في مطلع الأسبوع لزيارة القوات التي تقاتل المتمردين المتمركزين عبر الحدود في ليبيا.

وبدأت الاشتباكات مع الجيش يوم السبت. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جنرال في الجيش قوله إن 300 مسلح قتلوا وأن 150 آخرين أسروا.

وأضاف أن خمسة جنود من قوات الحكومة قتلوا، وأصيب 36 آخرون. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام على الفور.

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