أمسيات ولقاءات أدبية احتفالا بشهر رمضان المعظم في بأسيوط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة اسيوط بقصر ثقافة أسيوط والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد أسيوط القومي، بدأت الفعاليات بإفتتاح المعرض الفني لمبدعي كلية التربية النوعية بأسيوط والفنون الجميلة بجامعة أسيوط والذي شهد مجموعة متنوعة من المعروضات من النسجيات، والمنحوتات الخشبية، وقطع الحلى، وبعض الأشغال الفنية من خامات البيئة، كما تضمنت الاحتفالية ورش فنية متنوعة منها ورشة الخزف للفنان محمود رشدي، ورشة فنية للأطفال للفنانة ريتا وفيق، وقدمت فرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقى العربية عرض فنيا بقيادة المايسترو حسام حسني، بجانب عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن.

رحب مدير الفرع خلال كلمته بالحضور وأكد أن ليالي رمضان الثقافية والفنية تضيء محافظة أسيوط بباقة من أجمل الفاعليات الثقافية والفنية والتي يقدمها فرع ثقافة أسيوط وتتضمن عروض فنية لفرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية وباقة من اللقاءات الثقافية بجانب السهرات الرمضانية والامسيات الأدبية بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية للأطفال على مدار شهر رمضان المبارك، بحضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية بمحافظة أسيوط.

كما شهد قصر ثقافة ديروط احتفالية ثقافية فنية، بدأت بأمسية شعرية في رحاب شهر رمضان، ضمت نخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى ومنهم الشعراء أحمد نادى بهلول رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط، عثمان محمود، على صديق والقاص ناجح جاد، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية، وقدمت فرقة القوصية للانشاد الديني مجموعة من التابلوهات التراثية.

انطلقت فعاليات الورشة الفنية للأطفال للاشغال الفنية والتي قدمتها الدكتورة هند مكرم وتستمر حتى ٢١ أبريل الجاري، كما أقام قصر ثقافة الغنايم سهرة رمضانية تضمنت محاضرة تثقيفية بعنوان "فوائد الصيام الصحية للإنسان" حاضرها الدكتور أمير محى الدين، والذي بدأ حديثه بسؤال ماذا يحدث لجسم الإنسان فى صيام رمضان؟ مؤكداً بأن الصيام له فوائد كثيرة وخصوصاً لمرضى الكبد الدهنى المنتشر، ومن جهة أخرى يساعد على التخلص من السمنه عند بعض الأشخاص، واختتم حديثه بالأمراض التى يعالجها الصيام كالوزن الزائد، مرض الضغط وكذا السكر، بجانب فقرات الإنشاد الديني مع المنشد والمبتهل حماده الشامى والذي قدم بعض الاناشيد الدينية بقدوم شهر رمضان المبارك، وأقام بيت ثقافة دير الجنادلة مسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على حل الأسئلة التي تنوعت ما بين الثقافية والفنية والأسئلة العامة بين فريقي الأمل والنجاح، كما تم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.