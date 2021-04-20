كيفية اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة للموافقة على طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية، للمصريين المقيمين في الكويت، وفقًا لما نشرته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية:

تكتسب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية بعد مضي سنتين من تاريخ التقدم وإعلان رغبتها في ذلك بشرط ألا تنتهي الزوجية قبل انقضاء سنتين لغير حالة وفاة الزوج، ويتعين الحضور لكل من الزوج والزوجة إلى مقر القنصلية لاستيفاء إقرار استمرار الحياة الزوجية كل (6) أشهر ومعهما جواز السفر الخاص بهما. المستندات المطلوبة:

يقدم طلب الحصول على الجنسية من الزوجة مع حضور الزوج للتوقيع على الطلب مشفوعاً بالمستندات التالية:

أصل عقد الزواج الرسمي المصري مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية.

أصل جواز السفر المصري للزوج.

أصل جواز السفر الأجنبي للزوجة مترجم ومصدق على الترجمة.

شهادة ميلاد الزوجة مترجمة ومصدق على الترجمة.

أصل شهادة ميلاد الزوج المميكنة.

أصل شهادة ميلاد والد الزوج المميكنة.

أصل شهادات ميلاد الأخوة والأخوات للزوج وبيانات تاريخ ووظائف وعناوين الأخوة الذكور للزوج.

أصل شهادة ميلاد جد الزوج المميكنة.

أصل شهادات الميلاد المميكنة لأعمام الزوج الأحياء وغير الأحياء.

عدد (5) صورة شخصية للزوجة خلفية بيضاء (4×6).

سداد الرسوم المقررة وقدرها (1050 دينار كويتي) بالخزينة مقابل إيصال باسم الزوجة، ولا يتم السداد إلا بعد مراجعة المستندات المطلوبة مع قسم الأحوال المدنية بالقنصلية.

استيفاء النموذج الخاص بذلك "طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية" طبقاً لنص المادة (7) من القانون رقم 26 لسنة 1975 ، ويمنح مجاناً من القنصلية.

يذكر أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أكدت أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.