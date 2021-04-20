إيبارشية مغاغة تكشف تفاصيل مصرع وإصابة 4 شباب في حريق مبنى بحارة الروم

أصدر الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس شمال محافظة المنيا، بيانا، يوضح خلاله، تفاصيل وفاة شابين وإصابة اثنين آخرين، من شباب عزبة "أبو غطاس"، بمركز العدوة، في نطاق الإيبارشية، والذين تعرضوا لحريق مبنى كانوا مقيمين به ويتبع دير "الأمير تادرس للراهبات" بحارة الروم.

وأوضح الأنبا أغاثون، أن الشابين المتوفيين هما: أبانوب موريس صدقي، ومحروس عاطف محروس، أما زميليهما المصابين فهما: أبانوب رضا سيف، وملاك كريم سمير، ويتلقيان حاليا العلاج بمستشفي أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة

وأكد أسقف مغاغة والعدوة، في بيانه الصادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف القمص عزرا فنجري، وكيل المطرانية، بالتوجه إلي مستشفى "أحمد ماهر التعليمي" والنيابة بالقاهرة، لمتابعة الحادث، ورافق وكيل المطرانية، القس أخنوخ عوض، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة أبوغطاس، مسقط رأس الضحايا والذي توجه للقاهرة بمجرد وقوع الحادث.

وأنهى أسقف مغاغة بيانه بالدعاء بالراحة للمتوفيين والشفاء العاجل للمصابين، مبديا الاستعداد لمساندة مطرانية مغاغة للأهالي في محنتهم.

ومن جانب آخر؛ كانت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك قد أعلنت في بيان لها الاستجابه لرغبة كثير من أفراد شعب الكنيسة بعدم الحرمان من الاحتفالات باسبوع الآلام وعيد القيامة والذي يمثل أهمية كبيرة عن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك الاحتفالات بقداس أحد الشعانين واسبوع الآلام والجمعة العظيمه وقداس عيد القيامة المجيد ،مع مراعاة أقصي درجات الإجراءات الاحترازية ويمنع من الدخول من يخالفها علي أن تتحمل كل راعيه المسؤلية تماما.

وأضاف البيان أن المطرانية تعتذر عن أي استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد مع استمرار إغلاق قاعات العزاء وكذلك الصلاة علي المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة .

ولفت البيان إلى أن صلوات الإكليل تقتصر على أسرة العروسين فقط مع حضور 20 فردا من أقارب العروسين . وشدد البيان علي انصراف المؤمنين عقب الانتهاء من الصلاوات وعدم الوقوف في فناء الكنيسة،وكذلك استمرار تعليق جميع الأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات حتى إشعار آخر . وأكد البيان على تنفيذ هذا القرار بدأ من الخميس القادم.