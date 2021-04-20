الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كل ما تريد معرفتة عن قرحة العيون.. الأسباب والعلاجات المنزلية

قرحة العين
قرحة العين

تعتبر مشاهدة التلفزيون خلال شهر رمضان من العادات الراسخة للكثيرين، حيث تنتشر المسلسلات والبرامج التى تجذب المشاهدين.

 

ويحذر الأطباء من خطورة الإفراط فى مشاهدة التلفاز، حيث يتسبب ذلك فى الكثير من مشكلات العين والتى أبرزها التهاب العين أو كما تسمى بـ"قرحة العين".

 

ويعد التهاب العين من الامراض التى تنتج عن الإفراط فى الجلوس امام شاشات التلفزيون أجهزة الكمبيوتر، يعرف باسم "التهاب الملتحمة"،  حيث تنتشر هذه المشكلة خلال وقت الصيف ايضا.

 

ويعد مرض " قرحة العين" من الأمراض المعدية، حيث يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر، وفقًا لما أكده الاطباء بموقع "healthybuilderz" الطبى.

 

الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ"قرحة العين":

 

التهاب العيون له أسباب مختلفة، وفقًا لدرجات الصحة، فقد تكون الحالة بسبب الاحتكاك المفرط فى العينين، أو التعرض للمهيجات مثل الدخان والتلوث، بالإضافة الى بعض العوامل البيئية مثل المواد الكيميائية والتعرض لأشعة الشمس .

 

ويعتبر الإستخدام المفرط لشاشات الكمبيوتر أو القراءة بشكل كثيف من الأسباب التى تؤدى الى "قرحة العين"، بالإضافة الى استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة.

 

العلامات والأعراض لقرحة العين:

 

أعراض التهاب العينين، تشمل احمرار العين، حرقان، عدم الراحة ورهاب الضوء، بالإضافة الى صعوبة في فتح العينين بعد النوم.

 

ومن العلامات لمرض قرحة العين، وجع العينين، التفريغ المائي، وسيلان الأنف، وتورم الغدد الليمفاوية، والتهاب الحلق.

 

العلاجات المنزلية لمرض قرحة العين:

 

يمكن إعطاء الأدوية لعلاج آلام العين. ومع ذلك ، يمكن أيضًا إجراء العلاجات في المنزل لتخفيف الاعراض وتقليل الشعور بتعب العينين.

 

"الماء البارد"

 

يعد الماء البارد أحد العلاجات لالتهاب العين، حيث إنه يخفف من وجع العين، بما في ذلك التورم، الامر الذى يجعله من افضل العلاجات المنزلية.

 

"الضغط الدافئ والزيوت الأساسية"

 

هناك علاجان آخران للالتهاب في العينين تشمل الضغط الدافئ والزيوت الأساسية مثل زيت البابونج وزيت اللافندر، حيث يمكن استخدام الكمادات الدافئة باستخدام وسادة قطنية مصنوعة من القماش المعقم.

 

"الخيار والبطاطس"

 

يساعد الخيار والبطاطس أيضًا في حل آلام العين، حيث  يشفي الخيار وجع العين وتهيجها بينما تخفف البطاطس من التهاب العين. 

 

"الحليب"

 

بالإضافة إلى محتواه من البروتين والكالسيوم، يساعد الحليب أيضًا على حل آلام العين، قد يستخدم الشخص كرة قطنية لتنقع في الحليب البارد قبل فركه حول العينين.

قرحة العين التهاب العين علاجات منزلية الأطباء مسلسلات رمضان

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بتصوير طفل جالس على مقعد القيادة بأحد القطارات

مصر وليبيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك في 5 مجالات

«الرى» تكشف خريطة حالة الطقس والأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

«عبد العزيز»: شركات المقاولات تدرس عدة مشروعات لإعادة إعمار ليبيا

بعد غضب خريجى سوهاج.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة جديد بشأن تكليف الصيادلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

فلسطين تدين الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله