كل ما تريد معرفتة عن قرحة العيون.. الأسباب والعلاجات المنزلية

تعتبر مشاهدة التلفزيون خلال شهر رمضان من العادات الراسخة للكثيرين، حيث تنتشر المسلسلات والبرامج التى تجذب المشاهدين.

ويحذر الأطباء من خطورة الإفراط فى مشاهدة التلفاز، حيث يتسبب ذلك فى الكثير من مشكلات العين والتى أبرزها التهاب العين أو كما تسمى بـ"قرحة العين".

ويعد التهاب العين من الامراض التى تنتج عن الإفراط فى الجلوس امام شاشات التلفزيون أجهزة الكمبيوتر، يعرف باسم "التهاب الملتحمة"، حيث تنتشر هذه المشكلة خلال وقت الصيف ايضا.

ويعد مرض " قرحة العين" من الأمراض المعدية، حيث يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر، وفقًا لما أكده الاطباء بموقع "healthybuilderz" الطبى.

الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ"قرحة العين":

التهاب العيون له أسباب مختلفة، وفقًا لدرجات الصحة، فقد تكون الحالة بسبب الاحتكاك المفرط فى العينين، أو التعرض للمهيجات مثل الدخان والتلوث، بالإضافة الى بعض العوامل البيئية مثل المواد الكيميائية والتعرض لأشعة الشمس .

ويعتبر الإستخدام المفرط لشاشات الكمبيوتر أو القراءة بشكل كثيف من الأسباب التى تؤدى الى "قرحة العين"، بالإضافة الى استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة.

العلامات والأعراض لقرحة العين:

أعراض التهاب العينين، تشمل احمرار العين، حرقان، عدم الراحة ورهاب الضوء، بالإضافة الى صعوبة في فتح العينين بعد النوم.

ومن العلامات لمرض قرحة العين، وجع العينين، التفريغ المائي، وسيلان الأنف، وتورم الغدد الليمفاوية، والتهاب الحلق.

العلاجات المنزلية لمرض قرحة العين:

يمكن إعطاء الأدوية لعلاج آلام العين. ومع ذلك ، يمكن أيضًا إجراء العلاجات في المنزل لتخفيف الاعراض وتقليل الشعور بتعب العينين.

"الماء البارد"

يعد الماء البارد أحد العلاجات لالتهاب العين، حيث إنه يخفف من وجع العين، بما في ذلك التورم، الامر الذى يجعله من افضل العلاجات المنزلية.

"الضغط الدافئ والزيوت الأساسية"

هناك علاجان آخران للالتهاب في العينين تشمل الضغط الدافئ والزيوت الأساسية مثل زيت البابونج وزيت اللافندر، حيث يمكن استخدام الكمادات الدافئة باستخدام وسادة قطنية مصنوعة من القماش المعقم.

"الخيار والبطاطس"

يساعد الخيار والبطاطس أيضًا في حل آلام العين، حيث يشفي الخيار وجع العين وتهيجها بينما تخفف البطاطس من التهاب العين.

"الحليب"

بالإضافة إلى محتواه من البروتين والكالسيوم، يساعد الحليب أيضًا على حل آلام العين، قد يستخدم الشخص كرة قطنية لتنقع في الحليب البارد قبل فركه حول العينين.