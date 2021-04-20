فعاليات وورش.. «قصور الثقافة» تحتفل بشهر رمضان الكريم في المنيا

أقيمت العديد من الأنشطة بفرع ثقافة المنيا، فى إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية، حيث قدم عرض لفيلم "رمضان جانا" بالقصر بجانب ورشة لعمل تصميم ماكيت للجهاز الهضمي ضمن نشاط نادى العلوم، وأعد بيت ثقافة بنى مزار محاضره لذوى الإحتياجات الخاصة بعنوان "حكاوي دينية للأطفال وحكاية الصيام ورمضان" قدمتها ميرفت احمد.

بينما قدم بيت ثقافة العدوه محاضرة بعنوان "حكمه الصيام" حاضرها الدكتور هاني عطا الله وتحدث عن حكمه الصيام وأن الله فرض الصيام لكي نشعر بالفقراء والمساكين وتدريب النفس على التحمل والإمتناع عن المعاصى.

كما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية محاضرة بعنوان "شهر رمضان وفضله على العباد" قدمها عبد العظيم أحمد، كما أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة تثقيفية بعنوان "فضل شهر رمضان الكريم" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر، وتحدث عن آداب الصيام وفضائل شهر رمضان المبارك ومنها فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار، ولذلك يجب الإسراع في التوبة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون للجميع نصيبا من الفوز بالجنة التي أعدها الله لعباده المتقين، وفي هذا الشهر ليلة القدر، التي تعد من أعظم الليالي في السنة والتي تأتى مرة واحدة فقط، والتي لها الكثير من الفضائل باعتبارها الليلة التي يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب لعباده المسلمين والخطايا، ومن أقام هذه الليلة إيمانا واحتسابا كان له عظيم الأجر والثواب.

ونفذت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية عن تصميم فانوس رمضان بورق الفوم والكانسون الملون تنفيذ الفنانة مريان ناجى، كما قدمت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية بعنوان "تصميم فانوس رمضان" تنفيذ الفنانة زيزى على غلاب، وأقام بيت ثقافة جاهين محاضره بعنوان "الإرهاب والفكر المتطرف" حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح وأوضح خلالها أن التطرف هو الجمود العقائدى الذي يتحول الى سلوك ظاهرة يعطل الطاقات الإنسانية ويجعل المجتمع عاجزا عن ايجاد حلول مبتكره لمشكلاته، وهو ما يدعو الى تضافر جهود الجميع من أجل مواجهة الفكر المتطرف ومعاقبه من تموله ويوفر له الدعم اللوجستي والسياسي والاعلامي ونشر الفكر الإيجابى بين الشباب.