الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

720 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 720 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 506 آلاف و669 حالة. 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 8468 فحصا، بلغ 5 ملايين و669 ألفا و591 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و959 وفاة، كما جرى تسجيل 625 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 492 ألفا و725 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و684 ألفا و557 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 12231 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و193 ألفا و888 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة. 

يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع فى الهند، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقًا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

الافريقي وزارة الصحة فحص كورونا اليوم المغرب

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بتصوير طفل جالس على مقعد القيادة بأحد القطارات

مصر وليبيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك في 5 مجالات

«الرى» تكشف خريطة حالة الطقس والأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

«عبد العزيز»: شركات المقاولات تدرس عدة مشروعات لإعادة إعمار ليبيا

بعد غضب خريجى سوهاج.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة جديد بشأن تكليف الصيادلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

فلسطين تدين الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله