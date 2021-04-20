«مقاولي التشييد» تشيد بحرص الرئيس السيسي على إعادة إعمار السودان

أشاد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه لا يترك مناسبة إلا ويؤكد علي الموقف الاستراتيجي لمصر تجاه دعم واستقرار وأمن السودان وشعبها الشقيق وكذا دعم اختبارات الشعب السوداني للحفاظ علي دولة السودان وذلك لما يعيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قوة الروابط بين السودان من أهمية إستراتيجية لمصر .

وأكد «شمس الدين» لـ«الدستور» أن توجيهات الرئيس الأخيرة بوضع جميع إمكانيات مصر الدعم السودان ودول حوض النيل، لأن في حقيقية الأمر أن السودان تحتاج إلي تنمية حقيقة متكاملة في جميع المجالات وأهمها تنفيذ شبكة الطرق والتي تكون بداية الانطلاق التنمية حيث أن تكلفة نقل السلع داخل السودان غالية جدا بسبب سوء حالة الطرق الغير مشجعة تماما علي الحركة لأعمار السودان ، و شبكات المياه والصرف فقيرة جدا ، موضحاً أن أهمية تنفيذ شبكات طاقة كهربائية والتى توفير احتياجات السكان وبالتالي متطلبات الاستثمار .

ثورة سكنية لإعادة أعمار السودان

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد ، إن السودان في اشد الاحتياج إلي ثورة في الإسكان وبالنظر إلي أهم هذه الاحتياجات للشعب السوداني نجد أن لدينا في مصر وفرة في شركات تنفيذ الطرق والبنية التحتية والإسكان ، كما أن خبرة وتجربة مصر في أصلاح مرفق الكهرباء في مصر ليست مرحلة الفائض والذي يمكن نقلة إلي السودان بتدعم شبكة النقل واستغلال مساحات السودان الشاسعة وشمسها الساطعة في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة .

ونوه أن هناك تضافر جهود مصر والسودان ودول حوض النيل في تنمية وترشيد الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل الأثر الطيب والمثمر في حياة شعوبها .

وفي نفس السياق أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن هناك أهمية فى تحرك مقاولي التشييد بدول حوض النيل للعمل في أسواق دول غرب إفريقيا، على أمل أن يسهم هذا التوضيح في تعزيز البيئة المواتية لدعم أهدافنا في توثيق التعاون الإفريقي المشترك، ومد مزيدا من جسور التواصل والتكامل بين بلداننا العربية والإفريقية.

وذكر “ شمس الدين” أن الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة تقدر ب 170 مليار دولار سنويًا، خاصة إنشاء الطرق والجسور وبناء محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات والمناطق سكانية، وإمدادات المياه والصرف الصحي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية للاتصالات وغيرها من المشروعات الضرورية لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب تسهيل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يوجب حتماً ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية لتنفيذ هذه المشروعات بأيدٍ إفريقية،خاصة وإن الهدف الاستراتيجي الشامل لتطوير البنية التحتية في إفريقيا .