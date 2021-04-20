رئيسا وزراء مصر وليبيا يتفقان على بدء التحضير لاجتماعات اللجنة العليا

اتفق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسة مباحثات موسعة على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا التى لم تنعقد منذ عام ٢٠٠٩.

وأكد رئيسا وزراء البلدين أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل لتقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزيرا الكهرباء ما تم التوافق بشأنه فى ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة.

وفى مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة إلى ما ستسهم به الوزارة فى دعم قطاع الصحة بليبيا، لا سيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

وفى مجال الإسكان، أبدى وزير الاسكان المصرى الاستعداد للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفى فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة فى تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحى فى ليبيا.

وفى مجال التبادل التجارى، تم الاتفاق على اقامة معرض للمنتجات المصرية فى بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين.

وفى مجال النقل، أكد وزير النقل المصرى أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء فى ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

كما أعرب الوزير عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.