الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 21 موظفا للتحقيق لتركهم العمل في المنيا

إزالة تعدي علي الأرض
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعد في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض زراعية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما تم إحالة 21 موظفا للتحقيق لتركهم أعمالهم والغياب دون أذن.

وقال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم إحالة 18 موظفا بالوحدة المحلية لقرية دمشير للتحقيق لتركهم العمل دون تصريح كما تم إحالة 3 آخرين للغياب دون عذر. 

وقاد قياتي حملة لإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 175 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على المتابعة المستمرة والإزالة الفورية لأي نوع من أنواع التعدي بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بالمنيا
المنيا إزالة أرض زراعية البناء المخالف إحالة

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