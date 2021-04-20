الحكومة الليبية تدعو الرئيس السيسي لزيارة طرابلس

دعا رئيس وزراء ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة العاصمة الليبية طرابلس، مشددًا على أهمية العلاقات بين مصر وليبيا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنهم وقعوا مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب المصري في عدة مجالات.

وأكد الدبيبة أن حكومته اتفقت مع وفد مصر على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة إلى عقد شراكة حقيقية مع مصر وهم يسعون للدفع بهذا الأمر، منوهًا بأن حكومته قطعت شوطًا كبيرًا في توحيد المؤسسات الليبية.

وأوضح رئيس الوزراء الليبي أنه اتفق مع نظيره المصري على إعادة مباشرة الرحلات الجوية بين القاهرة وطرابلس بدءًا من غد، كاشفًا عن أن الاتفاقيات مع مصر تشمل الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاق مع وزارة العمل الليبية مذكرة تفاهم بشأن تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وشدد رئيس الوزراء على أن العلاقات مع ليبيا تعود بقوة كبيرة جدًا، مشيرا إلى أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مضيفًا: "مستعدون لنقل كل خبراتنا في كافة المجالات إلى ليبيا وعقد شراكات بين مؤسسات البلدين".

وشدد مصطفى مدبولي على دعم مصر كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية بشأن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، قائلاً إن القاهرة مستعدة للشراكة مع المؤسسات الليبية ونقل كل الخبرات المصرية في مجالات التنمية إلى ليبيا.

وأكد مدبولي دعم مصر لجهود الحكومة الليبية في دعم وقف إطلاق النار وتحقيق التنمية في البلاد وكذلك كل الخطوات التي تقوم بها الدولة الليبية في إجراء الانتخابات، مشددًا على وحدة الأراضي الليبية واستعادة دور الدولة.

وفد مصري يزور ليبيا لأول مرة منذ سنوات

ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم إلى العاصمة ‎طرابلس، برفقة وفد ضم 11 وزيرا، هم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددًا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

يذكر أن رئيس وزراء ليبيا الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أجريا مؤخرا زيارة إلى القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.