قصور الثقافة تطلق فعاليات ليالي رمضان في قرى الفيوم

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالفيوم، حيث أقام الفرع قافلة ثقافية بجمعية تنمية المجتمع بقرية العجميين مركز إبشواي بدأت بمحاضرة بعنوان ''التداعيات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية لجائحة كورونا'' للمحاضر د.سيد عثمان بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم وشادية عجمي.

ووصفت المحاضرة الحال الذي يعيشه العالم حاليا جراء أزمة كورونا، التي تشكل خطرًا كبيرًا، ليس فقط، على صحة البشر بل بسبب تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، كما أشارت إلى التداعيات السلبية المترتبة على المستوى الاجتماعي ومنها القلق النفسي والاجتماعي والخوف من المجهول، بجانب ورشة أشغال فنية ورقية للمدربة ندا أحمد بمناسبة شهر رمضان، لتعليم الأطفال كيفية عمل شريط زينة على شكل فانوس رمضان باستخدام الفوم الجليتر الملون، وأخرى للرسم الحر مع الأطفال عن شهر رمضان الكريم، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو علي ذكي تضمن العرض مجموعة من أغاني رمضان المتنوعة.

وقدمت فرقة الموسيقة العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا تضمن مجموعة من الأغاني منها أغنية جماعية، من الشباك للفنانة يارا حسام، وحوي يا وحوي المغني محمد الفلاح، وتوالت الأغانى الجماعية للفرقة حتي نهاية الحفل وسط استحسان وتشجيع من الجمهور.

وعقد بيت ثقافة اطسا في أولى ليالي رمضان ملتقى ثقافي بمركز شباب الجعافرة، تضمن أمسية أدبية للأديب عويس معوض والقاص عيد كامل، تحدثا فيها عن شهر رمضان والعادات والتقاليد التي يمارسها الشعب المصري والعربي في الشهر الكريم وتحدث عويس معوض عن مهنة المسحراتي وتاريخ المهنة منذ العصور القديمة وصولا بالعصر الحديث.

يأتي ذلك ضمن فعاليات قصور الثقافة الرمضانية، التي تقيمها في القاهرة والمحافظات احتفالا بالشهر الكريم.