محافظ مطروح يبحث تحسين خدمات الكهرباء وخطة إحلال الشبكات الهوائية

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع المهندس عبد الناصر الحبونى رئيس قطاعات مطروح والساحل الشمالى والمهندس يوسف شعيب مدير عام المشروعات والشؤن الفنية اهمية تحسين خدمات الكهرباء بمطروح والعمل على تيسير الخدمات للمواطنين.

كما بحث محافظ مطروح تحسين خدمات الكهرباء في القرى والتجمعات والاسراع في خطة احلال الشبكات الهوائية الى أرضية ودعم المحولات الكهربية اللازمة بما يعمل على تأمين التيار الكهربي وتحقيق الاستقرار لدى المواطنين خاصه وان مطروح بها زيادة في كميات الطاقة الكهربية مع كفايتها حيث لا تستهلك المحافظة من الطاقة المنتجة والواردة سوى ٣٠% فقط.

وكان استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اعمال انشاء مجزر ومحجر صحى استراتيجى بمدينة مرسي مطروح، بما يحافظ على البيئة ويستوعب حركة الزيادة السكانية والمشروعات التنموية الكبري على ارض محافظة مطروح.



وأوضح اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطرو ان مقترح المجزر والمحجر الجديد على مساحة 100 الف م2 بالاضافة الى ارض الحرم البيئي للمشروع والذى من المقنرح ان يضم مجزر استثمارى بطاقة 40 راس في الساعة ، ومجزر حكومي بطاقة 20 رأس / الساعة.

وأضاف رئيس جهاز التعمير أن يضم أيضا مبردات ومحجر صحى باستيعاب 3 آلاف رأس ومصنع كمبوست للمخلفات ومنطقة تدوير ( كوكر) بانتاج 2 طن / اليوم ، ومحطة معالجة ثنائية بطاقة 200م3/ يوم ومخازن اعلاف ومصنع سماد عضوى ( كمبوست ) ومنطقة استقبال وفحص وغيرها مع مقترح إنشاء خزان استراتيجى للحفاظ على كميات المياه الكافية لاعمال المجزر.

وناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، سبل الاستغلال الامثل لمياه بئر الامهات بسيوة والحفاظ عليها دون إهدارها وتوفير مياه الشرب مع خدمة عدد اكبر من أهالي الواحة.