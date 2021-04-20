مصرع شخصين غرقًا عند كوبري المفيض بأسوان

لقي شابان مصرعهما غرقا عند كوبرى المفيض بمنطقة الخزان بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء.

وتلقت إدارة النجدة، إخطارًا يفيد بمصرع شخصان إثرغرقهم بكوبري المفيض بمنطقة الخزان، وتبين أنهم مجندين وبياناتهم: '' م. ث. أ، يبلغ من العمر 21 عامًا، ومحمد. م. ع، يبلغ من العمر 21 عامًا محل أقامته محافظة قنا.

وعلى الفور تم إخطار مرفق أسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، رئيس المرفق، بغرق شابان عند كوبرى المفيض بمنطقة الخزان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.



جدير بالذكر أنه تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم اسلحة نارية، وكميات من البانجو.

وكانت تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بالقبض علي 5متهمين وبحوزتهم: 6 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو تزن 3.550 كيلو جرام، و 500 جرام هيدرو، و200 جرام حشيش، بالإضافة إلى 89 قرص مخدر، و5 سلاح أبيض.

وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزة بأسوان من إتمام تحرياتها حول الأشخاص، والتأكد من حيازتهم لعدد من الأسلحة النارية، وكميات من المواد المواد المخدرة متعددة الأنواع، فضلاً عن الأقراص المخدرة، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليهم، و توجهت القيادات الأمنية إلي مكانهم وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.