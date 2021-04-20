الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين بتصوير طفل جالس على مقعد القيادة بأحد القطارات

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال جالسا على مقعد القيادة داخل كابينة أحد القطارات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص أخر يصوره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات بأن الذى كان متواجد داخل كابينة القطار (شخصين مقيمان بكفرالشيخ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفى الاحتياطى (غير المستخدم) وأنهما صورا هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي نشر هذا الفيديو صديق لهما وتم ضبطه وقرر أنه وضع الفيديو المشار إليه على تطبيق الواتس أب وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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