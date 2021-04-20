السودان يشارك في قمة البحيرات العظمى بشأن إفريقيا الوسطى

شارك السودان بوفد ترأسه الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، في أعمال القمة المصغرة لمنظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى حول إفريقيا الوسطى.

وعقدت القمة اليوم بعاصمة أنجولا لواندا تحت رئاسة الرئيس الأنجولي جواو لورانسو الرئيس الحالي للمنظمة، بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال خالد فرح مدير الإدارة الإفريقية بوزارة خارجية السودان، إن الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى وجه كلمة رحب فيها بالحضور.

وعرض مدير جهاز المخابرات العامة الأنجولي، خلال القمة، تقريرًا أشار فيه إلى جهود بلاده وتشاد في التواصل مع قادة الحركات المسلحة المعارضة في إفريقيا الوسطى بغرض إقناعهم بالانخراط في العملية السلمية.

وقال مدير جهاز المخابرات العامة الأنجولي إن رئيس بلاده نقل للمشاركين في القمة النبأ الحزين برحيل الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث عبر المشاركون عن صادق تعازيهم في وفاته.

وطلب الرئيس الأنغولي من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روحه.

من جهته، شدد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى خلال القمة علي ضرورة توفير الضمانات اللازمة التي تحمل قادة الفصائل المعارضة على الالتزام بتعهداتهم المكتوبة بالتخلي عن العمل المسلح والانخراط في العملية السلمية.

وأضاف خالد فرح أن القمة أصدرت بيانها الختامي والذي ركز على تأكيد التزام الدول المشاركة بمساندة إفريقيا الوسطى وحكومتها ودعم عملية السلام في البلاد حتي يتحقق السلام المستدام الذي يوفر الأمن والطمأنينة لشعب إفريقيا الوسطى.

السودان ينعي رئيس تشاد إدريس ديبي

وفي سياق آخر، تقدم رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني في وقت سابق اليوم بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي قتل اليوم خلال مشاركته في جبهات القتال.

وقال مجلس السيادة السوداني إنه ينعي الرئيس التشادي ويترحم عليه، ويُذكر بالأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد، فضلاً عن جهوده ودعمه لتحقيق السلام بالسودان، إلى جانب دوره وإسهامه الفعال في خدمة قضايا القارة الإفريقية وتوثيق أطر التعاون المشترك بين شعوب المنطقة.

وأعلن الجيش التشادي، في وقت سابق اليوم، عن مقتل رئيس البلاد خلال مشاركته في جبهات القتال ضد الجماعات المتمردة.