«عبد العزيز»: شركات المقاولات تدرس عدة مشروعات لإعادة إعمار ليبيا

ثمن المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء والرئيس الفخري للمقاولين العرب ، جهود الدولة الحكومة المصرية فى توقيع عدد من الاتفاقيات التعاون المشترك مع الحكومة الليبية مما يدل على استقرار الأوضاع بطرابلس .

وقال «عبد العزيز» فى تصريحات لـ«الدستور» إن شركات المقاولات المصرية بدء فى دراسة عدد المشروعات أعادة أعمار ليبيا وكيفية الفوز " كعكة أعمار ليبيا " فى ظل حجم تنافس الشركات والدول الأوروبية على الفوز بها بكعكة ليبيا منها روسيا وايطاليا وفرنسا وتونس وفرنسا حيث شهدت الحكومة الليبية عدة زيارات من تلك الحكومات المختلفة لمحاول حجز والفوز من نصيب الكعكة .

سيناريو إعمار ليبيا

وأوضح رئيس الاتحاد ، أن هناك توقعات بين التوقيع الاتفاقيات مثلا العراق " النفط مقابل الأعمار " حيث يعد قطاعي النفط والغاز المحرك الاكبر لسيناريو ، بالإضافة إلي إعادة فتح ملف العمالة المصرية ليبيا الذي سيتطلب من القوي العاملة المصرية دراسة السوق العمل وتسهيل الإجراءات للعمالة المصرية للعودة إلي ليبيا .

وأكد الرئيس الفخري للمقاولين العرب ، أن مشروعات إعادة أعمار الدول العربية التى تأثرت بأحداث الثورات تقدر بنحو تريليون دولار ، وتسعى منظمات التشييد لتمكين الشركات العربية من الاستفادة بفرص التنمية المتاحة واستغلال مواد البناء المصنعة محليا بالإضافة إلى الاعتماد على العمالة العربية والأفريقية فى مقابل خفض تواجد الشركات الأجنبية بها، حيث تقدم صنادق التمويل العربية والبنوك العربية ومؤسسات التمويل الدولية تمويلات ضخمة لمشاريع التنمية المتاحة حاليا.

زيارة الحكومة المصرية لطرابلس

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة 11 وزيرًا، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور عبدالله الدبيبة، في مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

ومن بين هذه الاتفاقيات إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، كما سيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية، ويرتقب توقيع اتفاقيات تعاون في مجال البناء والتخطيط بين وزارة الإسكان المصرية والتعمير في ليبيا، إضافة إلى تفعيل عدد من الاتفاقيات ذات الصلة الموقعة مسبقًا في هذا الشأن.

وشمل الوفد كلًا من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.