«الطاووس» يثير الجدل بمشهد اغتصاب: هل خدش المسلسل حياء المصريين؟

مسلسل درامي جديد يعرض خلال شهر رمضان المبارك تحت اسم "الطاووس"، يناقش قضية اغتصاب وقعت لفتاة عاملة في إحدى الفنادق السياحية من قبل أبناء عدد من الشخصيات المرموقة ورجال الأعمال، وبالرغم من أن مشهد الاغتصاب في المسلسل كان في الحلقة الثانية، إلا أن موجة الانتقادات بدأت بعد الحلقة السابعة من عرضه مباشرة.



المسلسل يناقش قضية مجتمعية خطيرة، تحدث فعليًا على أرض الواقع من حين لآخر، تتشابه أحداثه بوقائع عدة تعرضت لها فتيات خلال الآونة الأخيرة، لكن مبدأ الرفض ظهر هنا بحجة أن أحداث المسلسل ضد قيم المجتمع المصري، لذا طالب المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق مع صناع المسلسل، على أن يصدر قرارًا بشأنه خلال الساعات القليلة المقبلة.



يحكي العمل الدرامي قصة فتاة بسيطة اضطرتها الظروف للعمل داخل إحدى القرى السياحية بهدف توفير مصاريف ذويها الشخصية، وفي أول أيام عملها بالفندق تعرضت للاغتصاب على يد 3 شباب تحت تأثير المخدر، وكانت الواقعة مصورة بالفيديو من قبل شريكهم الرابع الذي نشره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتصبح قضية رأي عام بين ليلة وضحاها.



الأزمة بدأت حين أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن قراره بالتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، والقنوات التي تبثه على شاشاتها، بعد تلقي العديد من الشكاوى حول استخدام لغة لا تتوافق مع القواعد التي أعلن عنها المجلس من قبل بخصوص الأعمال الدرامية.



خرج بعدها مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، مدافعًا عن ما يقدمه من قضية تمس المجتمع المصري بشكل واضح، ومستنكرًا أيضًا ما يتردد من إِشاعات حول إسقاط المسلسل على واقعة شهيرة وقعت داخل إحدى الفنادق الكبيرة في مصر، ولكن العمل اكتفى بفقط بمناهضة ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف ضد المرأة.



اعترض أيضًا عدد من الفنانين المصريين حول منع مسلسل "الطاووس" من العرض، كان أبرزهم المخرج عمرو سلامة، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة منة زكي، الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع صناع المسلسل، وأهمية عرضه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية هذا النوع من القضايا الإجرامية، لزيادة وعي شبابنا وأهالينا بخطورة تفشي هذه الظاهرة بيننا.



ومن جهتها، أوضحت ماجدة خير الله، الناقدة الفنية، أنها تتابع المسلسل الدرامي منذ أولى حلقاته، ولم تجد فيه شيء واحد يخدش الحياء، بداية من مشهد الاغتصاب الذي لم يعرض بشكل واضح، وصولًا للألفاظ المستخدمة في الحوار الدرامي، بل أن جميع المشاركين في التمثيل نجوم كبار يملكون موهبة فريدة في توصيل المعنى والمضمون، وتعجبت أيضًا من الهجوم الشنيع عليه في ظل مهاجمة أعمال أخرى قبل بثها من الأساس.



وأضافت: "مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق المشاهدة داخل كل بيت مصري، ويجب الدفاع عنه داخل جميع النقابات الفرعية، حتى نمنع عملية اغتيال للعمل الفني الجاد، الذي يهدف لإيصال معنى ملموس تعاني منع الفتيات داخل مجتمعنا".