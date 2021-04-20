223 مليون دولار قيمة صادرات «الحديد والأسمنت» خلال شهرين

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن مصر سجلت ارتفاعًا في صادراتها من مواد البناء "الحديد والأسمنت" بلغ 223 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2021.

187 مليون دولار قيمة صادرات الحديد والصلب

وحققت صادرات الحديد والصلب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ارتفاعا بنسبة 62%، وسجلت صافي ربح 187 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصدرت مصر إلى نحو 49 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (إستونيا- نيوزيلندا- إكوادور-ساحل العاج- بيليز- ترينداد وتوباجو- أيرلندا-باكستان- بوروندي- بنين- سنغافورة).

كما استحوذت 5 دول على 84.4% من إجمالي صادرات "الحديد الصب والصلب" تصدرها "إيطاليا"، والتى استحوذت على 30% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 56.102 مليون دولار، تليها"المملكة العربية السعودية" مستحوذة على 21.2% بقيمة بلغت 39.683 مليون دولار، تلاها "إسبانيا" مستحوذة على 12.7% بقيمة بلغت 23.861 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة "البرتغال" بقيمة بلغت 16.555 مليون دولار، ثم "البرازيل" بنحو 14.122 مليون دولار.



وبلغت صادرات مصر من "الحديد والصلب" إلى "الأردن" نحو 5.200 مليون دولار، تلاها "كينيا" بما قيمته 4.270 مليون دولار، وبلغت إلى "ليبيا" نحو 3.508 مليون دولار، فيما بلغت إلى "السودان" ما قيمته 2.876 مليون دولار.

من جانب آخر، تراجعت صادرات مصر من "الحلي والأحجار الكريمة" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 58% لتبلغ 229 مليون دولار مقابل 549 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي المصري، مستحوذة على 48% من إجمالي الصادرات بما قيمته 110 ملايين دولار، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" مستحوذة على 33.6% بما قيمته 77 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى "أستراليا" نحو 40 مليون دولار، مستحوذة على 17.4% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت إلى"ألمانيا الاتحادية" نحو 198 ألف دولار، تلاها "البحرين" بما قيمته 15 ألف دولار.

36 مليون دولار إجمالي صادرات الأسمنت

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بنحو 38%، لتسجل ما قيمته 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وتم تصدير أسمنت إلى نحو 48 دولة منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من (غانا - موريتانيا لبنان- كوريا الجنوبية- قبرص- دومينيكا-بيرو أستراليا- جيبوتي- إيطاليا- الدومينيكان- بيرو-بربادوس- النيجر- شيلي- الكونغو زائير-موريشيوس- بوروندي- الكويت).

واستحوذت 7 دول على نحو 86% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري خلال أول شهرين من 2021 تصدرها "ليبيا"، والتى استحوذت على 26% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 9.367 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية"كينيا" مستحوذة على 20% بقيمة بلغت 7.104 مليون دولار، وجاءت "السودان" في المرتبة الثالثة باستحواذها على 19.7% بقيمة بلغت 7.100 مليون دولار، تلاها "غانا" بنحو 7.26% بما قيمته 2.614 مليون دولار.



وبلغ إجمالي صادرات الأسمنت المصري إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" بلغت 1.908 مليون دولار، مستحوذة 5.3% من إجمالي الصادرات، فيما احتلت "موريتانيا" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري، بما قيمته 1.550 مليون دولار، تلاها "الجمهورية اليمنية" بنحو 1.373 مليون دولار، وسجلت صادرات مصر من الأسمنت إلى "فلسطين" ما قيمته 595 ألف دولار، فيما بلغت إلى "روسيا الاتحادية" نحو 475 ألف دولار، واحتلت "المملكة العربية السعودية" المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 377 ألف دولار.