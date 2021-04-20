محمد رمضان يبدأ من الجيزة رحلة جديدة في مسلسل موسى

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل موسي بأحداث مشوقة حيث انتقل موسى الشخصية التي يقدمها محمد رمضان إلي الجيزة بعد الفيضان الذي حدث في بلده بأحد قري الصعيد، حيث أخذ والدته (حنفية) الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبدالرسول واستقر في الجيزة بجانب الأهرامات باحثًا عن عمل جديد وهو ما حدث بالفعل عندما التقي أحد المارة ذاهبون إلي العمل ليتواجد معهم.



وضمن مشاهد المسلسل، تواجدت شفيقة في الفندق الذي أخذها فيه نوفل وانهارت من البكاء بعدما أعلن لها عن وفاة شقيقها، إضافة إلي ذلك طلبت صاحبة الفندق منها أن المغادرة، نظرًا لعدم دفعها أموال الإقامة.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



يشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر وكبير من الأعمال الفنية التي وصلت إلي ٢٨ مسلسل .