الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخميس 29 ابريل .. البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 29 ابريل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد في مارس الماضي تثبيت اسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد انتهج سياسة تثبيت أسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري 2021، في ظل توقعات بخفض الفائدة في النصف الثاني من العام و تثبيتها في الاجتماع المقبل.

 

وقد سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية اربعة معدلات موجبة متتالية منذ اكتوبر 2020 ، بعدما سجلت معدلات سالبة في الفترة ما بين اكتوبر 2019 وسبتمبر 2020 بخلاف ابريل 2020 . وعلى الرغم من تسجيلها معدلات موجبة، الا انها ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية على النطاق الشهري، كما ظهر في نوفمبر

2020 وديسمبر 2020 . ومن ناحية أخرى، كانت الزيادة الطفيفة في تضخم السلع الغذائية الأساسية في يناير 2021 مدفوعة بالارتفاع الموسمي في اسعار الدواجن.

 

 وبشكل عام، كان احتواء الضغوط التضخمية في السلع الغذائية الأساسية ناتج عن القيود الجزئية على تشغيل المطاعم والفنادق بسبب جائحة كورونا، والتي استمرت في التأثير بشكل إيجابي على مستويات المخزون المحلي. فضلا عن ذلك، ووفقا لدراسة سابقة نشرها الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والاحصاء، فإن الأسر المصرية غيرت أنماط إنفاقها على المواد الغذائية استجابة لتأثير تداعيات جائحة كورونا على مستويات دخلها، وهذا ما قادهم إلى اللجوء بشكل أساسي إلى استهلاك مصادر أرخص للطعام، فضلا عن خفض استهلاكهم الأسبوعي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية. 

 

وعلاوة على ذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في التأثر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتجنب أي نقص في المعروض من السلع، بالإضافة إلى تأثير إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومنهجية ربطها بالسلسلة التاسعة حتى بيانات أغسطس 2020.

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تثبيت أسعار

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