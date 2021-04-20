محافظ مطروح يستعرض أعمال إنشاء مجزر ومحجر صحي

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مجزر ومحجر صحى استراتيجى بمدينة مرسي مطروح، بما يحافظ على البيئة ويستوعب حركة الزيادة السكانية والمشروعات التنموية الكبرى على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية.



وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن مقترح المجزر والمحجر الجديد على مساحة 100 ألف م2 بالإضافة إلى أرض الحرم البيئي للمشروع والذى من المقنرح أن يضم مجزر استثمارى بطاقة 40 راس في الساعة ، ومجزر حكومي بطاقة 20 رأس / الساعة.

وأضاف أن يضم أيضا مبردات ومحجر صحى باستيعاب 3 آلاف رأس ومصنع كمبوست للمخلفات ومنطقة تدوير ( كوكر) بانتاج 2 طن / اليوم ، ومحطة معالجة ثنائية بطاقة 200م3/ يوم ومخازن اعلاف ومصنع سماد عضوى ( كمبوست ) ومنطقة استقبال وفحص وغيرها مع مقترح إنشاء خزان استراتيجى للحفاظ على كميات المياه الكافية لأعمال المجزر.



وأكد أنه جارى التنسيق لاتخاذ قرار بتخصيص الموقع المقترح، والتنسيق مع وزارة البيئة بشأن الموافقات اللازمة.



وكان قد ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، سبل الاستغلال الامثل لمياه بئر الامهات بسيوة والحفاظ عليها دون إهدارها وتوفير مياه الشرب مع خدمة عدد اكبر من أهالي الواحة.



وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان تتميز مياه البئر الجاهز للتشغيل حاليا ويصل عمقه ٩٠٠م بالنقاء مع جودة عاليه من حيث نسب الحديد والاملاح المناسبة مع وجود فلاتر للتنقية، وطول فترة استغلاله مستقبلا.

وأضاف أنه تم بحث ربط مياه البئر بمحطة المعالجة بسيوة ثم على شبكة المياه مع التنسيق بين الجهات المعنية، للاسراع في الاجراءات اللازمة ،كذلك تشغيل وحدتى معالجة المياه بقرية المراقي ،ودراسه مقترح عمل محطة معالجة بطاقة اكبر مستقبلا.