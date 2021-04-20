ننشر أقوال مدير عام الإسكان بحي المقطم في اتهامه بتلقي رشاوى مالية

تستكمل «الدستور» نشر الأوراق الكاملة في قضية البرلماني السابق «ج. ا» في اتهامه و12 متهما آخرين، ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.

وننشر نص أقوال مدير عام منطقة الإسكان بحي المقطم المتهم في القضية رقم 2561 لسنة 2021 جنايات المقطم المقيدة برقم 71 لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة، وبرقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 103 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

أقر المتهم الثالث (ياسر ج) - مدير عام منطقة الإسكان بحي المقطم، بالتحقيقات أمام النيابة العامة بأخذه بوساطة المتهم العاشر (محمد.ع) مهندس حر، من المتهم السادس (رئيس مجلس ادارة شركة نكست هوم) سبيكتين ذهبيتين، وقبوله من المتهم الحادي عشر ( مالك شركة للمقاولات) مبلغ خمسمائة ألف جنيه مقابل مراجعته الرسومات الهندسية بمشروع "النكست بوينت" الذي تنفذه شركة المتهم السادس وأبان تفصيلا لذلك؛ بأنه في غضون عام ۲۰۱۸ عن مدير الإدارة الإسكان بحي المقطم، واختص وظيفيا بإنهاء إجراءات إصدار تراخيص بناء العقارات بنطاق حي المقطم ومعاينتها ومطابقتها بالرسومات الهندسية المعتمدة بالتراخيص واعتماد أعمال المتهمين الأول والثانية بشأن تقارير المطابقات و وتراخيص البناء والموافقة على إدخال المرافق إليها.



وأضاف أنه في غضون شهر إبريل عام ۴۰۱۹، ولصلة جمعته بالمتهم الحادي عشر، التقيا بمقهى بمحافظة الإسكندرية، حيث طلب منه الأخير مراجعة الرسومات الهندسية بمشروع المتهم السادس المزمع تقديم طلب بشأنه لجهة عمله لإصدار ترخيص ببناءة، ولموافقته راجع الرسومات في لقاءات عدة جرت بينهما في غضون الفترة من مايو حتى نهاية عام ۲۰۱۹، تسلم خلالها من المتهم الحادي عشر مبلغ خمسمائة الف جنيه - على أربع دفعات. مقايل أعمال المراجعة؛ ثلاث منها بمقهى بالمقطم، كل منها بواقع مائة ألف جنيه، والأخيرة بمقر شركة المتهم الحادي عشر بالمقطم، بواقع مائتي ألف جنيه.

وأضاف بإنهائه إجراءات إصدار ترخيص البناء موضوع اتفاقه والمتهم الحادي عشر. ومراجعه و اعتماده الرسومات الهندسية بمشروع شركة المتهم السادس.

كما أضاف بأنه في غضون نوفمبر عام ۲۰۱۹، ولعلاقة جمته بالمتهم العاشر، أعد الأخير لقاء جمعه بالمتهم السادس بمقهي بمنطقة التجمع الخامس، حيث تسلم خلاله سبيكتين ذهبيتين من الأخير.

وأنهى بإلقاء القبض عليه بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۲۶، وبتفتيش مسكنه عثر على المبلغ المسلم إليه من المتهم الحادي عشر، وبتفتيش سيارته عثر على السبيكتين الذهبيتين اللتين أخذهما من المتهم السادس.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال عضو مجلس النواب السابق، و12 متهما آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.