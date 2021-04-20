محافظ كفر الشيخ: تطوير دار «مناسبات سخا» وربط شرق العاصمة بغربها

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال ترميم وتطوير دار المناسبات بسخا، وتوسعة المدخل الجانبي لدار المناسبات، لتكون مناسبة لاستقبال الأهالي،لإقامة المناسبات الاجتماعية المتعددة ،عقب الإنتهاء من اعلان تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

كما تفقد أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بمحور سعد زغلول، ليصل بين غرب العاصمة بشرقها للقادمين من دسوق سيدي سالم وغيرهم من المدن والقرى، والمارين من طريق صبري القاضي لمحور سعيد زغلول ومنه لحديقة صنعاء بشرق العاصمة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مسار العائلة لمتابعة أعمال رصف الطرق المؤدية له ووضع اللافتات الارشادية على الجدران ، ووجه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق المؤدية للمسار، فضلا عن زيارته لللحديقة العامة المجانية المجاورة للموقف الجديد بشرق العاصمة ، والأعمال الجارية من أعمال تشجير ، والرصف بالانترلوك ، موجهاً بسرعة الانتهاء من الحديقة ،ووضع المظلات والمقاعد ، وألعاب الأطفال ، إضافة إلى دورات المياه، وعربات متحركة لتقديم الوجبات والمشروبات الجاهزة ،ووسائل الترفيهيه.

وفي سياق منفصل، فقد تفقد محافظ كفر الشيخ ، معرض" أهلا رمضان أهلا بالعيد "بالعاصمة ، لمتابعة توفير السلع الغذائية والتمور و ياميش رمضان واللحوم بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض ، والتشديد على التزام الباعة والمترددين على المعرض بارتداء الكمامات للحفاظ على صحتهم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض ، مشيداً بتوفير السلع الغذائية ب 11 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة المحملة ب 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة" شباب الخير " التي أطلقها اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ،لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع ، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب.