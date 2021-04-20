محافظ مطروح يناقش الاستغلال الأمثل لمياه بئر الأمهات بسيوة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، سبل الاستغلال الأمثل لمياه بئر الأمهات بسيوة والحفاظ عليها دون إهدارها وتوفير مياه الشرب مع خدمة عدد اكبر من أهالي الواحة.

جاء ذلك بحضور اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية والدكتور شريف الشناوى مديرى الطب الوقائى بمديرية الصحة والمهندس جمال دعبس مدير الادارة العامة للموارد المائية والري بمطروح.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تتميز مياه البئر الجاهز للتشغيل حاليا ويصل عمقه ٩٠٠م بالنقاء مع جودة عالية من حيث نسب الحديد والأملاح المناسبة مع وجود فلاتر للتنقية، وطول فترة استغلاله مستقبلا.

وأضاف أنه تم بحث ربط مياه البئر بمحطة المعالجة بسيوة ثم على شبكة المياه مع التنسيق بين الجهات المعنية، للاسراع في الاجراءات اللازمة ،كذلك تشغيل وحدتى معالجة المياه بقرية المراقي، ودراسة مقترح عمل محطة معالجة بطاقة أكبر مستقبلا.

وكان أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح، في بيان اعلامي سابق له، علي انتهاء الأعمال الخاصة بحفر بئر مياه الشرب الجديد في سيوه والذى تم بالتنسيق التام بين محافظة مطروح بتكلفه 7 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن ذلك جاء استجابة من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لأهالى سيوة لمعالجة مشكلة نقص إمدادات مياه الشرب وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى والذى قام بالتصميم والتنفيذ وتدفق الماء من عمق 900 متر تدفق ذاتى بدون أى طلمبات.

وأضاف اللواء أمون مرتضي أن حجم التدفق يقرب من 350 متر مكعب فى الساعه ودرجة حرارة تقترب من 40 درجة مئوية تحت إشراف اداره التنمية المتكاملة بالجهاز.