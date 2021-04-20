بعد غضب خريجى سوهاج.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة جديد بشأن تكليف الصيادلة

سادت حالة من الاستياء والغضب بين خريجي كلية الصيدلة من أبناء محافظة سوهاج دفعتى 2018 و2019 عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خروجهم من تكليف وزارة الصحة الذى أعلنت نتيجة موخرا متجاهلين تقديرات جيد جدا وجيد مرتفع رغم شمول الإعلان الصادر فى 6 أكتوبر 2020 بتكليف جميع الدفعة.

واستغاث خريجو كلية الصيدلة من أبناء سوهاج بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإنقاذهم من تعنت إدارة التكليف بالوزارة وإدارة الصيادلة وعدم توضيح سبب حقيقى لاستبعادهم، وكذلك ظهور العديد من الملابسات غير الواضحة في تكليف الحاصلين على درجة أقل من جيد جدا وتجاهل جيد جدا.

وتقول الدكتورة مروة النقيب أحد خريجى دفعة 2019 صيدلة سوهاج، إن هناك العديد من المخالفات شابت عملية التكليف فى سابقة لم تحدث من قبل خلال الـ50 سنة الماضية وهى تدخل الوساطة والمحسوبية واختيار أبناء عدد من الشخصيات العامة والطبية بالمحافظة دون النظر لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وعدم التمييز بين أبناء الدفعة الواحدة بسبب تكليف جزء من الدفعة وترك الباقى بدون سبب معلوم من وزارة الصحة أو رد من متحدثها الرسمى أو من مديرة إدارة التكليف الدكتورة سحر السنباطى.

ولفتت إلى أن أبناء دفعتها تقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للعديد من الجهات الرسمية والرقابية على أمل تدارك الموقف، تمهيدا للجوء للقضاء للحصول على حقهم.

فى المقابل، استجابت النائب الوفدية مي مازن عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج، للعديد من الشكاوى المقدمة لمكتبها من أبناء المحافظة من خريجى كليات الصيادلة وأعلنت تضامنها معهم بتقديم استجواب وطلب إحاط عاجل لاستيضاح الأمر.

وقالت النائبة فى بيان لها، إنها ستقدم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة بشأن عدم تكليف باقى دفعة الصيادلة دفعتى 2018/2019 في الوقت الذي تكون في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات في حاجة ماسة لاستيعاب جميع الأطقم الطبية وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وتساءلت مازن: كيف يكون هناك أزمة ووباء ونرفض تكليف الأطقم الطبية في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه المستشفيات والوحدات الصحية الصغيرة ومستشفيات العزل لهذه العناصر البشرية ، رغم دعم الدولة والقيادة السياسية لجميع المحافظات لمواجهة وباء عالمي؟.

ويتوجه طلب الاحاطة استنادا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس النواب توجيه إحاطة إلى السيدة الدكتورة وزيرة الصحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة لشؤون التكليف أعلنت عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات التالية دفعة ( ۲۰۱٨ م ) دور أول وثاني فبراير ويناير ( ۲۰۱۹ ) ودفعه ٢٠١٩ م دور أول وثان و فبرایر و يناير وذلك بنظام التنسيق الالكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع بتاريخ ۲۰۲۰ وقد تقدمت الدفعتين بالطريقة الالكترونية عن طريق الموقع الرسمي للوزارة ورابط خدمة التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات

كما هو مطلوب ومتبع وطبقا للمواعيد القانونية وانتهوا من التسجيل بتاريخ ۲۰۲۱ / ۲ / ۱ م وفوجئ الجميع عند ظهور النتيجة يوم ١٣ أبريل الجاري بعدم إدراج أسماء الكثير بالكشف الخاص بالنتيجة وهو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص كما أنه لم يتم إخبار الدفعتين وقت الالتحاق بكلية الصيدلة ولا أثناء الدراسة بأن هناك أي إجراء إلغاء تكليف الصيادلة.