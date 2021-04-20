رئيس وزراء ليبيا يثمن دور مصر ويدعو لفتح السفارة بطرابلس

ثمن عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدور المصرى في دعم الحوار السياسى وإيجاد حل شامل للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي يجري زيارة إلى طرابلس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنهم يتطلعون لاستمرار مصر فى دعمها مع كل دول المنطقة في المساعدة في تحقيق الاستقرار بليبيا.

وأكد رئيس وزراء ليبيا أن إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس أمر ضروري لتسهيل التعاون بين البلدين.

مصر تؤكد دعمها الكامل لليبيا

من جانبه دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الليبي لزيارة القاهرة لتنسيق أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف: "حريصون على دعم كافة المشروعات التنموية في ليبيا"، مؤكدا أن دعم ليبيا للأمن القومي المصري يؤكد على الروابط الوثيقة بين البلدين.

ليبيا ترحب بدور مصر السياسي والاقتصادي

وكان محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، أشاد بزيارة مدبولي لطرابلس، لعقد لقاء مع الدبيبة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية أن التعاون الاقتصادي سيكون حاضرا وبقوة خلال لقاء مصطفى مدبولي مع نظيره الليبي بجانب مناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي وبحث عودة العمالة المصرية والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية أن الشركات المصرية لديها الخبرة والإمكانات الكافية للعمل على الإعمار في ليبيا والحكومة الجديدة مهتمة بالشراكة مع مصر في هذا الجانب.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم إلى العاصمة ‎طرابلس، برفقة وفد ضم 11 وزيرا وهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

وكان في استقبال الوفد المصري بمطار معيتيقة الدولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة وضباط وقادة بالقوات المسلحة.

يذكر أن رئيس وزراء ليبيا الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أجريا مؤخرا زيارة إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.