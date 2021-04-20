الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء مستشفى مصرى بطرابلس.. ومدبولى يؤكد دعم القاهرة للمشروعات التنموية فى ليبيا

جريدة الدستور

نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لليبيا والحكومة الليبية، مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبًا للأشقاء في ليبيا.

وبدأ مدبولي كلمته، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوفد المصري ونظرائه الليبيين، بشكر ليبيا على دعمها لمصر في ملف المياه.

وقال مدبولي، إنه جاء لليبيا مصطحبا كل الوزراء المعنيين بالبنية الأساسية، مؤكدا حرص مصر على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا، وكذلك دعم المصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

ودعا مدبولي، رئيس الوزراء الليبي، لزيارة مصر لوضع الخطوات التنفيذية للمشروعات التنموية.

 

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