الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التفاصيل الكاملة لربعيات تامر حسني في «نسل الأغراب»

تامر حسني
تامر حسني

كشف مصدر مطلع أن موافقة تامر حسني على العمل في «نسل الأغراب» جاءت بسبب طبيعة الأغنية والتواجد مع نجوم كبار بحجم أمير كرارة وأحمد السقا في عمل وصفه بالمميز.

وقال هيثم نبيل، ملحن أغنية تتر نسل الأغراب، لـ"الدستور"، إن الأغنية حققت ردود فعل إيجابية، وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها، كما احتلت مراكز مميزة في كبري المنصات الغنائية، لافتًا إلى أن الغناء باللهجة الصعيدية أضاف لها نجاحًا ومذاقًا خاصًا.

أضاف نبيل أن الأغنية من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع موسيقي وميكس فهد، مؤكدًا أنه سيقدم 7 رباعيات سيتم طرحها داخل أحداث العمل تعتمد في بعضها علي الناي الصعيدي، وهي من كلماته مع سارة سعيد وكريم سامي.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً. "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، وعدد آخر من ضيوف الشرف والذين يظهرون في الحلقات الاخيرة من العمل المحقق لردود أفعال إيجابية للغايه في اول ايام عرضه.

محمد سامي موسى مي عمر نجلاء بدر السقا هيثم نبيل مسلسل نسل الأغراب

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