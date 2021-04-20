حبس 8 لاتهامهم بالبلطجة في الرمل شرق الإسكندرية



قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، حبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال البلطجة وإثارة الرعب في نفوس المواطنين بمنطقة الرمل ثان شرق المدينة، سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة محيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمودأبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بالتمكن من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بين عدد من مرتادى أحد المقاهي، الكائنة في شارع جميلة بوحريد، المجاور لمنطقة الساعة، شرقي الإسكندرية.

وبانتقال الكول الأمني لموقع البلاغ ، تم السيطرة على أطراف المشاجرة، وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص، تطورت إلى التشابك بالأيدي، ثم التراشق بالحجارة، وأسفرت عن بعض الخسائر بمحتويات المقهى.

تم ضبط أطراف المشاجرة، وأقتيادهم إلى قسم شرطة ثانٍ الرمل، وتحرير محضر إداري بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.