مطرب تتر «موسى»: «الأغنية وصلت للجمهور.. ومبسوط بالعمل مع محمد رمضان»

قال إنه يتمنى تكرار التجربة مع الأسطورة

قال المطرب الشاب مسلم إنه سعيد لاختيار القائمين على المسلسل الرمضاني «موسى» لغناء تتر العمل الذي ينافس في الماراثون الرمضاني 2021 ويقوم بدور البطولة فيه الفنان محمد رمضان.

وأعرب مسلم، لـ«الدستور» عن سعادته بالاشتراك في عمل مميز مثل موسى، خاصة في وجود محمد رمضان الذي يمتلك ذو شعبية ورصيد كبير لدى جمهور الدراما، فـ رمضان إضافة لأي شخص يتعاون معه في أي عمل، مؤكدًا أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بساعات قليلة:"سعدت لوصول التتر للجمهور بهذه الطريقة في وقت قصير"، متمنيًا تكرار التجربة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ومسلسل موسى بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وأغنية (موسى) حملت عنوان وتد وهى من كلمات محمد أبو نعمة وألحان مصطفى شكري وتوزيع خالد نبيل وجاءت كلماتها كالتالي:

"بينام بعين ماخابرش مين الزين ومين الدون، حواليه دياب كيف الذغاب أنيابها مقصوصة ولكل وقت وله جواب وعبرة كيف فرعون وعشان يعود الحق لازم يتوجد موسي، موسي النوبة دي ماهوش نبي ولا بحر ليه يتشد بس اللي وكل ربنا بيشوف بعين الحق وولدنا عالظالم عفي بتحل برزانة ولسانه حلو مع الأصيل وعالواطي خرزانة ليه في المجالس سيرة لو تسمعها تتعاجب، راجل وسناد الضعيف ما بيفتوش واجب".

وأشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بمسلسل موسى الذي يؤدي رمضان دور البطولة فيه، واصفًا المسلسل بأنه "أكثر من رائع" وذلك في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "المسلسل أكثر من رائع، تمثيل وإخراج وتصوير غير عادى ومحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه.. موسى متابعه يوميًا".

ورد محمد رمضان بتدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ناشرًا صورة لتغريدة ساويرس وكتب بتعليق: "شهادة أعتز بها من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اطمن جمهوري، أصيل وأصلي ولا يتأثر بكلام الحاقدين واتعودنا ع الحروب من سنين.. معانا ربنا".