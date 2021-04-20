كوريا الجنوبية تدرس خيارات مختلفة لتبادل اللقاحات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج أوي-يونج، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية إن كوريا الجنوبية تناقش ترتيب صفقة "لمبادلة اللقاحات" مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تلك القضية كانت محور تركيز رئيسيا في محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، الذي زار سول في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن جونج لم يوضح ما تعنيه صفقة المبادلة، كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونج-سام الإدلاء بتفاصيل، واكتفى بالقول إن الدولة تبذل جهودا متعددة الأوجه فيما يتعلق بالتعاون في مجال التطعيم مع الولايات المتحدة.

ويمكن أن تكون الاتفاقية على هيئة قرض، بحيث تتلقى الدولة فائض لقاحات كوفيد-19 من الولايات المتحدة، على أن ترد نفس الكمية لاحقًا، وفقًا لما ذكرته مصادر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الولايات المتحدة لديها صفقات مماثلة مع كندا والمكسيك، وقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" في الشهر الماضي إن الولايات المتحدة لديها 7 ملايين جرعة قابلة للتسليم من لقاح "أسترازينيكا"، وتعمل على ترتيبات لإقراض 1.5 مليون جرعة لكندا و2.5 مليون جرعة للمكسيك، ولم يتم اعتماد لقاح "أسترازينيكا" في الولايات المتحدة بعد.

على جانب آخر تواجه الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، مشكلة مع إنتاج لقاحات كورونا.

وأفادت شبكة سى إن إن الأمريكية، بأن تلك المشكلة ستؤثر على ملايين الأشخاص الذين ينتظرون اللقاح المضاد لكورونا.

وتنتج الهند قرابة 60% من جميع اللقاحات ضد شتى الأوبئة على مستوى العالم، بجانب أنها تضم معهد المصل، الذي يعد أكبر مصنع للقاحات حول العالم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه بسبب قدرتها الهائلة على تصنيع اللقاحات، اختيرت الهند لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح مبادرة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

ونص الاتفاق المبرم بين الطرفين العام الماضي بتوفير نحو 200 مليون جرعة من اللقاح لصالح سكان 92 دولة.

فيما تغيرت الأوضاع جذريًا في الهند خلال الشهور الماضية، إذ إن الموجة الجديدة من الوباء التي ضربت البلاد منذ مارس أصبحت أكثر تسارعًا مما سبقها، وبلغت ذروتها في سبتمبر الماضي بنحو 97 ألف إصابة.

كما تخطت نسبة الإصابات فى الهند معدل 200 ألف إصابة يوميا، ووصل عدد الإصابات المعلنة، اليوم الأحد، إلى أكثر من 261 ألفا.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 175649، بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.

وأضافت الهند خلال أسبوع واحد، مليون إصابة جديدة بالوباء، ليصبح المجموع عند نحو 15 مليون إصابة.