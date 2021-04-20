الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع قوافل المواد الغذائية بالقرى والنجوع

قوافل تموينية متنقله
قوافل تموينية متنقله بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، قوافل المواد الغذائية المخفضة بأسعار تصل لـ ٣٠%  بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ووصولها للقرى والتجمعات البعيدة للتيسير على المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات لهم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة وتحت اشراف مديرية تموين مطروح.

وأوضح حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح أن القوافل انطلقت، اليوم، في قرى علوش وسيدى حنيش والزيات وتجمعاتها على بعد ٤٠ كيلو شرق مدينة مرسي مطروح مع إقبال المواطنين عليه. 

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على توجيه مزيد من القوافل لتجمعات وقرى المحافظة للوصول إلى جميع المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

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