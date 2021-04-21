الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «هجمة مرتدة»: مدحت صالح أضاف للمسلسل حالة وطنية خاصة

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

قال أحمد علاء الديب، مخرج مسلسل هجمة مرتدة، إن اختيار الفنان الكبير مدحت صالح لغناء تتر العمل جاء منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بعد مناقشة تفاصيله مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي لخص بعض قصص العمل في كلمات الأغنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها.

أضاف الديب، لـ«الدستور»، أن مدحت صالح عبر عن سعادته للقيام بغناء تتر العمل، مؤكدًا أنه شرف عظيم أن يكون ضمن أحد عناصر العمل الرمضاني، خاصة أن أوراق المسلسل تتناول قصصًا حقيقية من ملفات المخابرات المصرية.

وأشار إلى أن الأغنية من ألحان وليد سعد وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وهى أغنية تعبر عن الحالة الوطنية التي تحدث داخل حلقات العمل الذي يلعب فيه دور البطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وتأليف باهر دويدار وجاءت كلمات أغنية مسلسل هجمة مرتدة لمدحت صالح: 

"هو انتي ممكن تتحبي من حد قدي أو حد عادي كده يمسك تفتكري تعدي! ده انتي اللي أنا بتقطع لما بشوفها حزينة مسكاني من نقطة ضعفي يا بنت اللذينة انتي اللي في النار رمياني وفي حبك عمياني ولو ألم كلام الحب مش هيقضي هو انتي في عيون بشوفك زي ما أنا بشوفك ومين بيديلك عينه في أصعب ظروفك مين بتوجع عشانه انتي اللي بتوجعيني وانتي اللي لما بترتاحي بتريحيني انتي اللي أنا بتقطع لما بشوفها حزينة مسكاني من نقطة ضعفي يا بنت اللذينة لو ألم كل كلام الحب مش هيقضي" .

ويعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء، ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما، وتدور أحداث العمل حول ملف من ملفات المخابرات المصرية، حرص أفرادها على حماية الدولة وضبط العديد من الجواسيس المهددين أمنها القومي. ويجسد بشخصية أحد العاملين لحساب المخابرات المصرية سيف ويقوم بدوره أحمد عز الذي يعود من العراق لمصر ويتم تجميد عمله من الضابط يحى ويقوم بدوره هشام سليم بسبب أخطائه في العراق وظهر ذلك في الحلقة السابقة من هجمة مرتدة.

مصر المخابرات ضابط مدحت صالح أحمد عز زينة المسلسل

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