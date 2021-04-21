كروان رمضان.. آية أشرف تُنشد إينهالات دينية في حب الشهر الكريم (فيديو)

يواصل برنامج «منشد رمضان» تقديم المواهب في الإنشاد الديني، وضيفتنا في هذه الحلقة المنشدة آية أشرف، التي خصّت مشاهدي “الدستور”، بمجموعة من الأناشيد، خلال الشهر الكريم.

بدأت «آية» رحلتها مع الإنشاد منذ الطفولة، حينما كانت تُفضل السماع لعظماء الإنشاد الديني، الشيخ سيد النقشبندي، والذي تعتبره قدوتها، إضافة إلى الشيخ نصر الدين طوبار، وغيرهم.

كانت مسامع الصغيرة تتوق أيضًا إلى سماع كوكب الشرق، إلى جانب حبها لسماع الأناشيد في قناتها المُفضلة (طيور الجنة) التي كانت تحفظ أناشيدها سريعًا، وهو ما لاحظته أسرتها في عامها الأول في الدراسة بالمرحلة الابتدائية.

الإذاعة المدرسية، والحفلات التي تقيمها مدرستها، كانت الطريق الذي سلكته «آية» من أجل تنمية موهبتها، إضافة لغرفة الأخصائيين الاجتماعيين، واستمرت في طريقها حتى وصولها المرحلة الثانوية.. «توقفت عن الإنشاد.. أهلي فضّلوا تفرغي لدراستي».

عادت «آية» من جديد قبل أن تبدأ عامها الثاني من المرحلة الجامعية، حينما توجهت إلى دار الأوبرا المصرية، واستمرت فترة، قبل أن تنضم إلى مؤسسة الحلقة، غير أن رغبة أسرتها في التفرغ للدراسة، كانت الأقوى، وتوقفت حتى تخرجها في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

مدرسة الإنشاد الديني، كانت طريق العودة للفتاة التي جرى قبولها فيها، وتدرس بها الآن، وأنتجت 4 أناشيد، من بينهم ثلاثة خاصين بها، بألحان وكلمات جديدة.

سابقًا، كانت الفتاة ضمن فرقة الروضة للإنشاد الديني، والآن تُعد آية، واحدة من المنضمين لفرقة نور النبي، التي يقودها الشيخ عبد الله بكير، ويرعاها الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق وعضو مجلس النواب.

ثلاثة وعشرون عامًا، عمر الفتاة التي تقول إنها ما زالت تُطور نفسها، وتسلك خُطى جديدة في طريقها الذي أحببته، وتبحث فيه عن تحقيق طموحاتها.

وحققت فيديوهات نشرتها “آية” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشاهدات كبيرة لتتخطى مئات الآلاف، بعدد من الأناشيد التي أدتها خلال هذه المقاطع المصورة، ولافت تفاعلًا بين مشاهديها.