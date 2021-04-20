الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد مسلسل الطاووس على النهار دراما.. وأبرز النجوم المشاركين فيه

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس

عقب قرار المجلس الأعلى الإعلام يبحث كثيرون على جوجل لمعرفة مواعيد مسلسل الطاووس على النهار دراما الذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، خاصة عقب إصدار قرار التحقيق مع صناعه.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل و تردد قناة النهار وقصته وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني

مواعيد مسلسل الطاووس على النهار دراما

يعرض مسلسل الطاووس بطولة الفنان جمال سليمان والفنانة سهر الصائغ علي قناتي النهار والنهار دراما وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءا عبر شاشة قناة النهار والساعة الثانية عشر مساءا عبر شاشة قناة النهار دراما حيث يدور أحداث المسلسل حول قضية اغتصاب فتاة في أحدى الفنادق مدينة ساحلية و صراع محامي شهير في إثبات الحقيقة وقد أحدث المسلسل ضجة كبيرة خاصة عقب صدور قرار من المجلس الأعلى الإعلام بالتحقيق مع صناع العمل الفني لاحتواءه على مشاهد خادشة للحياء ويحرض على العنف في المجتمع 

 

تردد قناة النهار العارضة لمسلسل " الطاووس"

يمكن للراغبين في متابعة أحداث مسلسل الطاووس ضبط بث إشارة قناة النهار على القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 11785 و استقطاب رأسي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 و معدل الترميز 27500 و بجودة عالية HD المسلسل بطولة الفنان السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصائغ ومجموعة هائلة من صفوة نجوم الفن و لاقى نسب مشاهدة عالية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 2021 حيث يجسد الفنان جمال سليمان شخصية كمال الأسطول المحامي الذي يدافع عن الفتاة المغتصبة والتي تقوم بدورها الفنانة سهر الصائغ

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أبرز نجوم الفن المشاركين في مسلسل الطاووس

مواعيد مسلسل الطاووس على النهار دراما و صناع المسلسل لقوا نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني في الآونة الأخيرة المسلسل من تأليف كريم الدليل و إخراج رؤوف عبد العزيز و بطولة الفنان السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصائغ و هبة عبد الغني و الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة سميحة أيوب ونخبة من نجوم الفن والدراما بالعالم العربي 
 

أحداث مسلسل الطاووس برامج قناة النهار تردد قناة النهار دراما الفنان جمال سليمان الفنانة سهر الصائغ

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