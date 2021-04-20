الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي في ضحايا «قطار طوخ»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العاهل السعودي في نص برقيته: "تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 إبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وأضاف: "وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

وفي السياق ذاته، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للرئيس السيسي.

وقال ولي العهد في نص برقيته: "بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وأضاف: "وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

وشهدت حركة القطارات، الأحد الماضي، وقوع حادث قطار طوخ نتيجة خروج قطار "القاهرة- المنصورة" عن القضبان، والذي أسفر عن العشرات من الضحايا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إصابة 97 مواطنًا في حادث القطار بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأعربت العديد من دول العالم عن خالص عزائها للدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعبًا جراء الحادث، فيما بعث عدد من قادة الدول، برقيات عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين تضامنهم التام مع جمهورية مصر العربية.