وزير الخارجية الأوكراني: لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسي

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تتوقع أي شيء من القيادة الروسية.

وأكد كوليبا أنه لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسي، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، طلب من أوروبا دعما أكبر لبلاده في مواجهة روسيا، بما في ذلك السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينكسي في حوار مع صحيفة لو فيجارو الخميس الماضي "إذا اعتبرنا الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون ضمن العائلة الأوروبية بالفعل فعليهم التصرف من هذا المنطلق".

وأوضخ زيلينكسى أن مسؤولي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساعدوا أوكرانيا كثيرا، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال فرض عقوبات على روسيا.

وشدد زيلينكسى على أنه يجب أن يتطرق النقاش أيضا إلى الأمور الأمنية، قائلا "أمن أوروبا يعتمد على أمن أوكرانيا، لا يمكننا أن نبقى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى".

وارتفع التوتر بين البلدين بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

وفى السياق، صرح السفير الأمريكى لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتزم خلال هذا الأسبوع المغادرة إلى واشنطن للتشاور، لافتا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي "الناتو" قلقون حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحركات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

من جانب اخر، شن الكرملين هجوما، اليوم الثلاثاء، على الدول الأوروبية واتهمها بالعمل الجماعي ضد بلاده.

جاء الهجوم الروسي عقب ساعات من إعلان التشيك طرد 18 دبلوماسيا روسيا اتهمتهم بالتجسس، إلى أن ردت موسكو بالمثل وأعلنت الأحد الماضي أن 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية أمس الاثنين، وذلك إثر استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا.