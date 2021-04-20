لعدم وجود شبه جنائية.. حفظ التحقيقات في انتحار صاحب مكتب رحلات

قررت نيابة حلوان الجزئية اليوم، بحفظ التحقيقات فى واقعة قيام صاحب مكتب رحلات بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو محطة وادي حوف، بعدما التأكد من عدم وجود شبه جنائية بالحادث.

وكشفت التحريات والتحقيقات بالواقعة أن المتوفى يدعى «أحمد. أ» 70 سنة، وأنه يمتلك مكتب رحلات ويعاني مؤخرًا من أزمات نفسية وديون جعلته يفكر فى الانتحار أكثر من مرة، ويوم الواقعة قاما بالقاء نفسه أمام مترو محطة وادى حوف أثناء قدومه، مما أسفر عن إصابته بتهشم في الجمجمة وبتر أجزاء من جسده.

ووردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، من الخدمات المعينة بمحطة مترو وادي حوف، مفادها انتحار مسن، يدعى "أحمد. أ"، أسفل عجلات المترو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة للتحقيق.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت خلال الأيام الماضية عن مواعيد المترو في رمضان 2021، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات التعلقة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان 2021.

مواعيد المترو في رمضان 2021

وأضافت أنه تم تعديل جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال أيام شهر رمضان، موضحة أن قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان يكون الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة يكون قيام قطار هو الساعة 12:30 صباحا.

وتابعت أن آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب هو الساعة 12:35 صباحا، مشيرة إلى أن مواعيد المترو في رمضان 2021، للخط الثالث من محطة عدلي منصور هو الساعة 12:15 صباحا يكون ميعاد آخر قيام قطار، موضحة أنه من محطة العتبة سيكون آخر قطار الساعة 12:55 صباحا.

وأكدت الشركة المصرية، أنه بعد تعديل مواعيد المترو في رمضان 2021، سيتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثاني بمحطة مترو أنور السادات الساعة الواحدة صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة، تجنبا لحدوث أي حالات مرضية مفاجئة، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالي 1473 رحلة يوميا وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.