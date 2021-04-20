الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تتعهد بتوسيع نطاق التعاون مع حلفاء الناتو وقوى الشرق الأوسط

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس

تعهد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق التعاون مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومع قوى الشرق الأوسط.
 

وأوضح ميتسوتاكيس- في حديثه خلال التدريبات العسكرية الدولية (إنيوتشوس) في قاعدة أندرافيدا الجوية- أن اليونان ستوسع نطاق تعاونها مع حلفاء الناتو لتحديث قواتها المسلحة ومواجهة تركيا، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

على جانب آخر، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية- اليونانية التي تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف كلا من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانايوتوبولوس، والوفد المرافق لهما، بمقر الأمانة في الرياض.
 

ووقع أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية اليونان مذكرة تفاهم للمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وحكومة اليونان.
 

وأكد أن هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تضمنت المذكرة آلية للتعاون والمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

 

اليونان الشرق الأوسط حلف الناتو السعودية الدول الأوروبية

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021| أدعية يوم 8

«الرى» تكشف خريطة حالة الطقس والأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

مصر وليبيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك في 5 مجالات

انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

قرار جمهورى بالعفو عن 1656 مسجونا بمناسبة شهر رمضان

الرئيس السيسي ينعى الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

فلسطين تدين الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله