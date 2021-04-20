الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي ينعى الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، وذلك في برقية تعزية.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطنى والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية فى مواجهة التحديات المختلفة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

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