محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف منطقة السنوسية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق والشوارع بعد الإنتهاء من مد شبكات الخدمات والبنية التحتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والتيسير عليهم.

كما تابع محافظ مطروح الأعمال الجارية في تطوير مدخل الكيلو ٧ واعادة تيسير الحركة المرورية من خلال توسعة وازدواج الكريق مع اهمال البلدورات وإزالة التعديات على الجانبين بما ييسر حركة المواصلات والمواطنين في دخول المنطقة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في إنهاء كافة الأعمال مع إزالة المعوقات والالتزام بالمواصفات والجودة الفنية للاعمال بما ييسر على المواطنين ويوفر حياة كريمة لهم.

وكان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأسبوع الماضي أعمال إنشاء طريق الفنان الراحل على حميدة الجارى انشاؤه والذي يبدا من شارع علم الروم مروراً بمنطقة إبنى بيتك حتى الكيلو ٩ بالطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية، وبطول ١٠ كم منها ١،٥ كم رابط بين الطريق وحى الشروق بالكيلو ٧ واتساع الشارع الى ١٢ م بدلا من ٨ امتار .

جاء ذلك بحضور العميد محمد القاضى مدير الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والادارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح بالعمل بالتوازى لتركيب أعمدة الانارة على جابنى الطريق الجديد مع توفير المسافة اللازمة لتوفير المرافق والبنية التحتية مستقبلا من شبكة مياه وتليفونات وغاز وغيرها ومنع أي تعدى على حرم الطريق .

وأوضح محافظ مطروح ان الطريق الجديد يخلق محور عمرانى جديد خاصة مع مقترح اقامة مجتمع سكنى بالقرب منه بمنطقة شارع الامام مالك ومتنفس للأهالي مع تييسر حركة المرور وصولا إلى الطريق الدولى الساحلى.