منظمة الإيسيسكو تنعي رئيس تشاد "إدريس ديبي".. وتشيد بدوره في تنمية بلاده "ثقافيا"

نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي جرى الإعلان عن وفاته في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأشادت الإيسيسكو - في بيان اليوم - بدور الراحل في تنمية بلاده ودعم الثقافة والآداب، وحرصه على تعاون تشاد مع المنظمة في مجالات عملها، ومشاركته المتميزة في المنتدى الافتراضي العالمي رفيع المستوى، الذي عقدته الإيسيسكو في 21 من يوليو الماضي، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وقتل "ديبي" - في وقت سابق اليوم - متأثرا بجراحه خلال تفقده القوات التشادية التي تواجه المتمردين، شمال البلاد .

يأتي مصرع ديبي بعد يوم واحد من إعلان فوزه لفترة ولاية سادسة من الانتخابات الرئاسية.

قال زعيم المتمردين في تشاد، رئيس "جبهة التغيير والوفاق" التشادية، محمد مهدي علي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البلاد، إدريس ديبي، دخل في القتال الدائر بالبلاد يومي الأحد والإثنين، الذي كان يجري بالقرب من نوكو في كانم، وهي منطقة تقع في وسط غرب البلاد.

وأفاد بأنه شاهد طائرة هليكوبتر تهبط وسط المعارك، قامت بإجلاء قائد الحرب التشادي، ثم توجهت إلى نجامينا، على بعد 400 كيلومتر، لعلاجه.

وبعد ذلك، كانت الدبابات قد انتشرت على الفور حول القصر الرئاسي، وكان من المقرر أن يخاطب ديبي المواطنين مساء الإثنين في ساحة الأمة، لكنه لم يحضر.

وتعد كانم التي شهدت مقتل الرئيس التشادي هي المحافظة رقم 6 في تشاد من أصل 14 محافظة وعاصمتها ماو، وأهم مدنها موسورو و نوكو التي وقعت المعارك بالقرب منها.

قرارات الجيش التشادي

وقرر الجيش التشادي الذي أعلن الحداد بالبلاد، تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد.

ونجل ديبي ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بالحرس الرئاسي.

كذلك أعلن الجيش إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وصفها بأنها ستكون "شفافة".

وكان قد أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، وجاء مقتله بعدما أعلن عن فوزه بالرئاسة لولاية سادسة.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تلي عبر التلفزيون التشادي: إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، مضيفا “نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء 20 أبريل".

وتعيش تشاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في معارك، جاءت غداة إعلان فوزه بولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية، فما هي تفاصيل الأحداث الساخنة التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، والتي وصلت إلى "مقتل الزعيم"؟.