الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ مديرية التضامن لحصولها على المركز الأول إداريًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وذلك لحصولها علي المركز الأول في برنامج إدارة الحالة علي مستوى المحافظات، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، حيث تم تطبيق العمل على 1100 حالة منذ بداية برنامج إدارة الحالة، مما أسفر على حصد المركز الأول بين المحافظات.


وكانت قد حصدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، المركز الأول في برنامج إدارة الحالة على مستوى المحافظات التي يتم تطبيق البرنامج بها في ابريل ٢٠١٩.

وتعد محافظة الإسكندرية الرائده في هذا العمل منذ بدايته، حيث تم العمل على عدد ١١٠٠ حالة منذ بداية برنامج إدارة الحالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بحضور  الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، وأحمد زكي منسق اليونسيف بالإسكندرية، واحمد حنفي مشرف الحماية بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات الاجتماعي، ينعقد المؤتمر علي مدار يومين في ١٨ و ١٩ ابريل الجاري.

كما عقدت مديرية التضامن الأجتماعي، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى -ادارة الأسرة والطفولة وبين هيئة انقاذ الطفولة، وبمشاركةمدربين من إدارة الاسرة والطفولة. أولى جلسات التربية الإيجابية على مجموعتين لعدد من الأسر الكافلة، فى إطار منظومة الأسر البديلة وتأهيل الأسر الكافلة قبل استلامها طفل لكيفية التعامل مع الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة ومواجهة التحديات المجتمعية للأبن المكفول.  

جدير بالذكر أن وحدة إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي هى إحدى أهم الجهات المعنية بحماية الطفولة في مصر فمن خلالها يتم تقديم حزمة من الخدمات تتمثل في (تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية والحماية من المخاطر وتنمية مهارات والتأهيل والدمج في المجتمع وتوفير البيئة السليمة لتنمية الطفولة والوقاية من المخاطر) للأطفال المعرضين للخطر حيث، ويتم تقديم الخدمات من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين.

الإسكندرية التضامن إدارة الحالة محافظ الإسكندرية المركز الأول

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