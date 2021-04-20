«الاختيار 2» عرض بطولاتهم.. تعرف على قصة 4 شهداء من رجال الشرطة

سلط مسلسل "الاختيار 2" الضوء على شهداء الشرطة بداية من 2013 حتى 2020 وأهم الأحدا ث التي شاركت فيها قوات الشرطة كفض اعتصامي رابعة والنهضة والتي نتج عنهم الكثير من ضحايا وشهداء من قوات الشرطة وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" قصص 4 من شهداء الداخلية.



- اللواء محمد جبر



رصد مسلسل "الاختيار" في الحلقتين الرابعة والخامسة حيث ظهر الفنان أشرف عبدالباقي مجسدًا شخصية اللواء البطل الشهيد محمد جبر، مأمور مركز شرطة كرداسة، والذي استشهد ظهيرة يوم 14 أغسطس 2013، بعد هجوم عناصر إخوانية تكفيرية على مركز شرطة كرداسة، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.



وقضى اللواء محمد جبر معظم خدمته في الداخلية بقطاع الأمن العام وعمل مأمورا لثلاثة مراكز في الجيزة وقضى على ظاهرة العصابات المسلحة في كرداسة بحملات أمنية متكررة، وتم تكريمه لأكثر من مرة بسبب نشاطه الدائم والمستمر.



صدر له قرارا بترقيته لرتبة "لواء" ونقله من مركز كرداسة للعمل مساعدا لمدير أمن الجيزة، وتأخر تنفيذ قرار الترقية 24 ساعة بسبب اندلاع أحداث شغب إبان فض اعتصام رابعة فوقعت المجزرة واستشهد قبل تنفيذ الترقية ليحصل على رتبة "أكبر شهيد".

- الملازم محمد جودة.. أول شهداء فض رابعة



أظهرت الحلقة الخامسة التي استندت على فيديوهات حقيقية من عدد من المصادر منها قناة الجزيرة القطرية، مدى الإرهاب الذي استخدمه عناصر جماعة الإخوان في استفزاز الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة، حيث إنهم أسقطوا أول شهيد من الشرطة "جودة"



تخرج الشهيد من كلية الشرطة عام 2010، ثم التحق بالعمليات الخاصة، وكان ضابطًا من طراز خاص، لكن الموت غيبه عن الحياة بعد تخرجه بثلاث سنوات فقط، عندما كان أول شهيد أثناء فض اعتصام رابعة المسلح.

- العقيد عامر عبدالمقصود



كما أبرز الحلقة الخامسة من المسلسل تفاصيل عملية فض اعتصام رابعة المسلح، في شهر أغسطس عام 2013، والتى تزامنت في نفس لحظة اقتحام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لـ«مركز شرطة كرداسة»، حيث قامت الإرهابية «سامية شنن» بإعطاء الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، ماء نار عندما طلب شرب المياه.



- اللواء نبيل فراج



وجاءت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 2، بعنوان «حق إخواتنا»، وتضمنت مشاهد حقيقية من أحداث تطهير كرداسة من الإرهابيين، في سبتمبر من عام 2013، وعلى إثرها استشهد اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على يد الجماعة الإرهابية، وهو الدور الذي جسده الفنان عبدالرحيم حسن.



واللواء نبيل فراج، ابن محافظة سوهاج رفض الجلوس في المدرعة خلف الجنود وقرر المشاركة بنفسه في عملية تطهير كرداسة ليسقط شهيدا، أثناء العملية، تاركا خلفه 3 أبناء.