الحكومة تسحب مشروع تنظيم الباعة الجائلين بالسكك الحديدية لتعديله

قالت شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة سحبت مشروع قانون ضوابط الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية؛ لتعديله بعدما تقدمت به للمجلس وأحالته اللجنة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالرلمان لمناقشته وإبداء الرأي فيه، إلا أن الحكومة سحبته قبل مناقشته لتعديله ثم إعادته مرة أخرى لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره .

كان مجلس الوزراء قد وافق في 17 فبراير الماضي على وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

حظر البيع على الأرصفة أو داخل القطارات

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكل درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

شدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

ويهدف القانون لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.